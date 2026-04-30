Le discussioni sul futuro dell’Associazione Italiana Arbitri si intensificano, con il nome di Rizzoli che torna in auge tra i possibili candidati a un ruolo di commissario. La questione si fa più concreta, soprattutto se il presidente della FIGC dovesse occupare una posizione di rilievo nella federazione. La situazione rimane complessa e al centro di molte speculazioni nel mondo del calcio italiano.

Milan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Tutti i temi di discussione Bernardo Silva Juve, la telefonata di Spalletti per convincerlo: ma occhio alla concorrenza dall’estero! Nico Paz Inter, il sogno resta vivo! Nerazzurri in attesa del Real Madrid: l’assist può arrivare da Mourinho Milan-Juventus è stata la sua ultima partita in rossonero? Allegri adesso trema Milan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Tutti i temi di discussione Simeone post Atletico Madrid Arsenal: «A Londra sarà una sfida bellissima. PSG Bayern? Quando una partita finisce 5-4, la partita...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rizzoli AIA, ipotesi commissario sempre più calda: il nome torna nei palazzi FIGC, specie con Malagò

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Aggiornamenti e dibattiti

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Commissario AIA #Rizzoli favorito x.com

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