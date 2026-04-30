Rizzoli AIA ipotesi commissario sempre più calda | il nome torna nei palazzi FIGC specie con Malagò

Da calcionews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le discussioni sul futuro dell’Associazione Italiana Arbitri si intensificano, con il nome di Rizzoli che torna in auge tra i possibili candidati a un ruolo di commissario. La questione si fa più concreta, soprattutto se il presidente della FIGC dovesse occupare una posizione di rilievo nella federazione. La situazione rimane complessa e al centro di molte speculazioni nel mondo del calcio italiano.

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