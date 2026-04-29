Dopo la sospensione di Zappi, Nicola Rizzoli è considerato il candidato principale per assumere il ruolo di commissario dell’AIA. La questione riguarda le recenti decisioni interne all’associazione, che hanno portato alla temporanea assenza di Zappi e all’immediata valutazione delle possibili alternative per la posizione. Rizzoli, che ha già ricoperto incarichi di rilievo in passato, sembra essere il nome più accreditato per prendere il suo posto.

di Angelo Ciarletta Nicola Rizzoli è il grande favorito per il ruolo di commissario dell’AIA dopo l’inibizione di Zappi. Vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti. Con la conferma della squalifica di Antonio Zappi, si è chiusa ufficialmente la sua era come capo dell’AIA, aprendo un vuoto di potere in un momento di estrema fragilità istituzionale. La corsa alla successione sembra però aver già individuato un protagonista assoluto: Nicola Rizzoli. ULTIMISSIME JUVE LIVE Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Federcalcio avrebbe individuato proprio in Rizzoli la figura ideale per ricoprire il ruolo di commissario straordinario. A lui verrebbe affidato il compito delicatissimo di scegliere i nuovi designatori e, soprattutto, di ricostruire la credibilità di un settore travolto da mesi di tensioni e indagini.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - AIA, Nicola Rizzoli è il favorito per il ruolo di commissario dopo l’inibizione di Zappi. Gli aggiornamenti

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