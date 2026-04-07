Il 22 giugno sarà la data in cui si svolgeranno le elezioni per il nuovo presidente della FIGC. Tuttavia, diverse decisioni e sviluppi si aspettano nelle settimane precedenti, in particolare riguardo alla presentazione delle candidature. Tra i nomi più discussi, quello di un noto dirigente sportivo viene indicato come il più probabile tra quelli candidati. La campagna elettorale si andrà dunque a definire in un arco di circa cinque settimane.

Ammortizzata (più o meno) la botta dell’ennesimo Mondiale mancato, acquisite le dimissioni (non scontate) di Gabriele Gravina e festeggiata (tra qualche telefonata di troppo) la Santa Pasqua, il mondo del calcio torna a guardare con il massimo interesse al proprio futuro. C’è un presidente federale da scegliere, un nuovo corso da avviare, per arrivare a qualificarci per la Coppa del Mondo del 2030 con una certa tranquillità, evitando di giocarci tutto con le gambe che tremano. L’assemblea elettiva, è cosa nota, si terrà lunedì 22 giugno, ma il grosso del lavoro sarà fatto prima, entro il 13 maggio, giorno della chiusura dei termini per candidarsi alla presidenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Presidente Figc, 5 settimane decisive: Malagò il nome più gettonato

Nuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa. Di chi si trattadi Angelo CiarlettaNuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa per il post Gravina.

Nuovo presidente FIGC, la corsa al post Gravina è già iniziata: tra Malagò ed Abete spunta un nuovo nome a sorpresa!Calciomercato Milan, nuova concorrente per Goretzka: offerta ricchissima sul tavolo.

Temi più discussi: Per Gravina non è successo niente: il presidente Figc si aggrappa alla poltrona, poi conferma Gattuso e Buffon; Gravina si dimette da presidente Figc: al suo posto favoriti Malagò o Abete; Calcio, disfatta degli azzurri contro la Bosnia. Gravina (Figc) valuta le dimissioni; Per il dopo Gattuso testa a testa Mancini-Conte. Ma spunta una clamorosa suggestione.

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"ITALIA FOSSI IL PRESIDENTE DELLA FIGC MI TERREI IN CONSIDERAZIONE" Risposta super di Conte in conferenza stampa sul tema Nazionale italiana, ribadendo però la presenza di un contratto con il Napoli: "Ho ancora un altro anno qui e a fine ann - facebook.com facebook

#Conte: “Nazionale Se fossi il presidente della FIGC mi prenderei in considerazione. Ma ho un altro anno di contattto, incontrerò De Laurentiis”. via @AlfredoPedulla x.com