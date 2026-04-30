Rizzo a Matelica | ‘Mattei è usato da sovranisti di cartone

Durante un congresso locale, il leader politico ha criticato l’uso strumentale di Enrico Mattei da parte di alcuni gruppi sovranisti, definendoli “di cartone”. Ha sottolineato che Mattei viene spesso sfruttato per fini politici senza rispettarne appieno il passato e i valori. La dichiarazione è stata fatta nel corso di un intervento pubblico, durante il quale sono state affrontate anche altre tematiche legate alla politica nazionale e locale.

? Cosa sapere Marco Rizzo a Matelica denuncia la strumentalizzazione di Enrico Mattei durante il congresso DSP.. Il leader accusa i sovranisti di sottomettersi all'Unione Europea e causare costi energetici quadruplicati.. A Matelica, durante la celebrazione per i 120 anni dalla nascita di Enrico Mattei, Marco Rizzo ha denunciato la strumentalizzazione del fondatore dell’Eni da parte di movimenti sovranisti privi di reale sostanza. Il congresso nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare ha aperto le sue porte nel contesto delle ricorrenze dedicate al grande protagonista della storia energetica italiana. L’evento ha la partecipazione di figure internazionali di rilievo, tra cui l’ambasciatore algerino Mohammed Keliffi, il console russo Dimitry Stodhkyn e l’ambasciatore Bruno Scapini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rizzo a Matelica: ‘Mattei è usato da sovranisti di cartone Notizie correlate Matelica. Riccardo Santoni: "Matelica, create le premesse per il gol»Dopo il pareggio di Montegranaro – dove era importante vincere, ma ancor più fondamentale era non perdere – il Matelica resta decima in classifica... Ha creato un cartone animato da sola in nove mesi: il progetto di Fiorenza che parte da AgrigentoUn progetto nato da un’idea coltivata per anni e trasformato, passo dopo passo, in un’opera completa. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rizzo a Matelica su Mattei: Figura strumentalizzata. La nipote Rosangela aderisce a Dsp; Rosangela Mattei sceglie Rizzo: Enrico un riferimento per chiunque voglia la sovranità dell’Italia; Rizzo rilancia Mattei come simbolo della sovranità italiana. Matelica - Rizzo alle celebrazioni per i 120 anni di Enrico Mattei, la nipote aderisce a DspMATELICA - Il mio pensiero va a una figura che ha cambiato l’Italia. Enrico Mattei è un punto di riferimento reale per chiunque voglia la sovranità dell’Italia. Noi siamo l’unico partito nato per que ... veratv.it I 120 anni da nascita Mattei, Rizzo 'strumentalizzato da sovranisti di cartone'Abbiamo avuto anche l'onore di aprire il Congresso nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare con l'intervento di Rosangela Mattei, nipote di Enrico, che conosciamo da tempo ed oggi suggella il suo r ... ansa.it RIZZO STORE Scordia is with Scordiensi In The World. - facebook.com facebook Coppa Italia Primavera La gioia di Rizzo dopo la rete del vantaggio a metà primo tempo! x.com