Dopo il pareggio di Montegranaro – dove era importante vincere, ma ancor più fondamentale era non perdere – il Matelica resta decima in classifica con 32 punti, a +2 da Jesina e Chiesanuova a cavallo tra salvezza diretta e play out. Nel prossimo turno, 28ª giornata di campionato, Ginestra e compagni sfideranno il K-Sport Montecchio Gallo domenica 12 aprile alle 16 allo stadio "Giovanni Paolo II" di Matelica. In panchina a Montegranaro c’era ancora Riccardo Santoni, in sostituzione del padre squalificato. Ecco le sue dichiarazioni: "Era una partita delicata per entrambe le squadre, ma ormai ogni sfida pesa tantissimo, e quindi era normale vedere un match bello combattuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Matelica. Riccardo Santoni: "Matelica, create le premesse per il gol»

Articoli correlati

Eccellenza. Santoni: "Il Matelica mi è piaciuto. Ha saputo soffrire»"La squadra mi è piaciuta perché ha saputo soffrire, stringere i denti e riorganizzarsi.

Prova negativa con la fermana. Santoni: "Brutto approccio, il mio Matelica non mi è piaciuto»Il Matelica, dopo il buon pareggio di Jesi, ha dovuto alzare le mani di fronte alla vicecapolista Fermana, formazione con giocatori esperti e molto...

Tutti gli aggiornamenti su Riccardo Santoni

Temi più discussi: La Fermana liquida la pratica Matelica in 18’; Urbinati: Punti da riprendersi su altri campi, Santoni junior: Gare difficilissime ma ce la giocheremo; Matelica. Esame casalingo con la forte Fermana.

Prova negativa con la fermana. Santoni: Brutto approccio, il mio Matelica non mi è piaciuto»Il Matelica, dopo il buon pareggio di Jesi, ha dovuto alzare le mani di fronte alla vicecapolista Fermana, formazione ... msn.com

Matelica. Esame casalingo con la forte FermanaIl Matelica ospita la Fermana e nella prossima gara interna arriverà al Giovanni Paolo II la leader Montecchio Gallo. msn.com