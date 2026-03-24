Matelica Riccardo Santoni | Matelica create le premesse per il gol

Da sport.quotidiano.net 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pareggio di Montegranaro – dove era importante vincere, ma ancor più fondamentale era non perdere – il Matelica resta decima in classifica con 32 punti, a +2 da Jesina e Chiesanuova a cavallo tra salvezza diretta e play out. Nel prossimo turno, 28ª giornata di campionato, Ginestra e compagni sfideranno il K-Sport Montecchio Gallo domenica 12 aprile alle 16 allo stadio "Giovanni Paolo II" di Matelica. In panchina a Montegranaro c’era ancora Riccardo Santoni, in sostituzione del padre squalificato. Ecco le sue dichiarazioni: "Era una partita delicata per entrambe le squadre, ma ormai ogni sfida pesa tantissimo, e quindi era normale vedere un match bello combattuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

matelica riccardo santoni matelica create le premesse per il gol
© Sport.quotidiano.net - Matelica. Riccardo Santoni: "Matelica, create le premesse per il gol»

Articoli correlati

Eccellenza. Santoni: "Il Matelica mi è piaciuto. Ha saputo soffrire»"La squadra mi è piaciuta perché ha saputo soffrire, stringere i denti e riorganizzarsi.

Prova negativa con la fermana. Santoni: "Brutto approccio, il mio Matelica non mi è piaciuto»Il Matelica, dopo il buon pareggio di Jesi, ha dovuto alzare le mani di fronte alla vicecapolista Fermana, formazione con giocatori esperti e molto...

Tutti gli aggiornamenti su Riccardo Santoni

Temi più discussi: La Fermana liquida la pratica Matelica in 18’; Urbinati: Punti da riprendersi su altri campi, Santoni junior: Gare difficilissime ma ce la giocheremo; Matelica. Esame casalingo con la forte Fermana.

riccardo santoni matelica riccardo santoni matelicaProva negativa con la fermana. Santoni: Brutto approccio, il mio Matelica non mi è piaciuto»Il Matelica, dopo il buon pareggio di Jesi, ha dovuto alzare le mani di fronte alla vicecapolista Fermana, formazione ... msn.com

riccardo santoni matelica riccardo santoni matelicaMatelica. Esame casalingo con la forte FermanaIl Matelica ospita la Fermana e nella prossima gara interna arriverà al Giovanni Paolo II la leader Montecchio Gallo. msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.