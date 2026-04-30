Rivoluzione ZTL in tutta la città arrivano i varchi intelligenti | cosa sono

La giunta comunale ha approvato una delibera per aggiornare il sistema di controllo delle zone a traffico limitato, le ZTL, in tutta la città. La novità principale riguarda l’introduzione di varchi intelligenti, dispositivi elettronici che monitoreranno l’accesso alle aree riservate. Questa misura interessa tutte le zone soggette a restrizioni e mira a rendere più efficace il controllo del traffico.

La giunta comunale ha approvato una delibera per l’ammodernamento del sistema di controllo delle zone a traffico limitato, le ZTL.Un upgrade tecnologico che consiste nella sostituzione dei vecchi varchi elettronici, installati nel 2008, con nuovi sistemi video di ultima generazione.“Con questo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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