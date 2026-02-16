Nuovi varchi per la Ztl al via da oggi
Da oggi, i nuovi varchi per la Ztl fanno scattare il cambio di ritmo nel traffico del centro. Cascina ha introdotto dispositivi di controllo più moderni per regolare l’accesso, con l’obiettivo di ridurre l’afflusso di veicoli nelle zone più affollate. Già questa mattina, molti automobilisti si sono trovati a dover affrontare le nuove restrizioni alla circolazione.
Traffico in centro, Cascina cambia musica, con i nuovi varchi in entrata e in uscita nella zona a traffico limitato e nell’ area pedonale a partire da oggi. I transiti sia in ingresso che in uscita verranno rilevati dall’occhio elettronico delle telecamere e, qualora si trattasse di veicoli non autorizzati, verranno contestualmente sanzionati. "L’attivazione dei nuovi varchi in uscita, oltre a quelli già esistenti – spiega una nota del Comune cascinese – sin qui posti a controllo degli ingressi, garantirà un preciso monitoraggio dell’Area Pedonale Urbana e della Zona a Traffico Limitato, verificando il corretto accesso veicolare, la permanenza all’interno della zona autorizzata ed il corretto utilizzo delle uscite assegnate a tali zone, evitando perciò comportamenti impropri". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ztl a Lucca, da oggi 19 gennaio sono attivi i nuovi varchi elettronici
Da oggi, 19 gennaio 2026, entrano in funzione i nuovi varchi elettronici della ZTL nel centro storico di Lucca.
Ztl, attivi i nuovi varchi. In funzione da ieri il telecontrollo dei veicoli in entrata e in uscita
Da ieri sono entrati in funzione i nuovi varchi elettronici della ZTL nel centro storico, segnando l’avvio ufficiale del sistema di telecontrollo dei veicoli in entrata e in uscita.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nuovi varchi per la Ztl al via da oggi; Zone 30, finisce il mese di monitoraggio dei nuovi limiti di velocità: dal 16 febbraio si fa sul serio; Torre dei Conti: messa in sicurezza entro aprile e nuovi varchi per la città; Scattano i nuovi varchi, occhio alla Ztl.
Mobilità urbana. Nocera Inferiore, dal 13 febbraio attivi nuovi varchi ZTLCon Ordinanza del Comandante della Polizia Locale, a partire da venerdì 13 febbraio 2026 saranno attivati due nuovi varchi della Zona a Traffico Limitato nel centro di Nocera Inferiore. È previsto un ... agro24.it
Ztl, attivi i nuovi varchi. In funzione da ieri il telecontrollo dei veicoli in entrata e in uscitaEcco i nuovi varchi della Ztl. Da ieri sono scattati in funzione, dopo la fase di pre esercizio e monitoraggio, i nuovi varchi elettronici della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico. E ... lanazione.it
Nuovi varchi ZTL nel centro di Nocera Inferiore: attivazione dal 13 febbraio https://tinyurl.com/mvjd8p6e facebook