Ritrovata in un bosco la 94enne scomparsa ieri a Monchio

Una donna di 94 anni scomparsa ieri è stata ritrovata oggi in un bosco vicino a Ceda, nel comune di Monchio. I vigili del fuoco stanno operando sul posto per recuperarla e portarla in sicurezza. Secondo le prime informazioni, l’anziana si trova in buone condizioni di salute. Le ricerche sono state condotte con l’ausilio di squadre specializzate e di unità cinofile.

Ritrovata in un bosco la 94enne scomparsa ieri a Ceda, nel comune di Monchio. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per recuperare l'anziana e riportarla al sicuro, assicurando comunque che l'anziana è in buone condizioni e sta bene.I familiari della donna hanno dato subito l'allarme, ieri.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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