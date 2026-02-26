Ritrovata la donna scomparsa in via Emilia Levante

La donna scomparsa nel primo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio è stata ritrovata. Angela Avoni, 83 anni, si era allontanata da Villa Laura, struttura sanitaria in zona Emilia Levante dove, da circa una settimana, era ricoverata. La signora, come aveva riferito la questura di Bologna, soffre di alcuni problemi psichiatrici, e per questo la sua situazione risultava particolarmente delicata. Fortunatamente, dopo neanche 24 ore di ricerche, la signora Avoni è stata ritrovata. A riferirlo è stata la stessa questura di Bologna, che aveva allertato la stampa e i media locali per aiutare nella ricerca. BolognaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Donna scomparsa: attivate le ricerche in zona Emilia Levante

“È lei”. Ritrovata senza vita la donna scomparsa due volte in pochi giorniSi è conclusa con un esito tragico una vicenda che per giorni ha tenuto con il fiato sospeso la Val Gardena, dove una turista era scomparsa in...

Temi più discussi: Ritrovata senza vita la donna scomparsa; Donna scomparsa a Magliolo, lieto fine: ritrovata in buone condizioni; Scomparsa nel 2001, madre di 3 figli viene ritrovata viva. Si era rifatta una nuova vita; Anziana scomparsa a Magliolo: ritrovata in buone condizioni dopo una notte di ricerche.

Bassignana: interrotte le ricerche della donna scomparsaBASSIGNANA - Sono terminate le ricerche partite per ritrovare la donna di 75 anni scomparsa a Bassignana da sabato. Lo ha annunciato il sindaco, Massimo ... radiogold.it

Ritrovata la donna scomparsa di Porto Empedocle, si è presentata alla PoliziaRitrovata la donna scomparsa di Porto Empedocle, Si è presentata in un comando di polizia siciliano dicendo di stare bene ma che non vuole essere più cercata. canicattiweb.com

Si è allontanata da Villa Laura, in via Emilia Levante, dove era ricoverata - facebook.com facebook

Donna scomparsa: attivate le ricerche in zona Emilia Levante x.com