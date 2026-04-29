Allarme in serata a Monchio anziano 94enne esce di casa e scompare | ricerche con i droni

Una donna di 94 anni è scomparsa mercoledì 29 aprile nel comune di Monchio delle Corti, intorno alle 17. Le forze dell'ordine stanno conducendo ricerche sul territorio e hanno utilizzato droni per cercare di rintracciarla. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa o sul suo stato di salute. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Un'anziana di 94 anni è scomparsa, dalle ore 17 di mercoledì 29 aprile, dal comune di Monchio delle Corti. I familiari della donna hanno dato subito l'allarme. La donna, secondo le prime informazioni, sarebbe uscita dalla sua abitazione. Da quel momento di lei si sarebbero perse le tracce. Le.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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