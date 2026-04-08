Morta a Roma dopo cena al ristorante il padre della 15enne | Senza di te non siamo niente

Una ragazza di 15 anni è deceduta a Roma dopo aver cenato in un ristorante. Il padre ha commentato la perdita dicendo che senza di lei non sono niente. Si è scoperto che l’autoiniettore di adrenalina, che avrebbe dovuto aiutarla in caso di emergenza, non avrebbe funzionato quella sera. Le circostanze della morte sono al centro di un’indagine, mentre si cerca di capire cosa sia accaduto esattamente.

Il giorno dopo i funerali della figlia Sofia - la 15enne cestista morta a Ostia (Roma) per un sospetto shock anafilattico durante una cena con le compagne nel ristorante di un camping dove alloggiava con la Union Basket di Maddaloni per partecipare al torneo "Mare di Roma Trophy in Pink" -, Fabio Di Vico ha pubblicato un post su Instagram. "Grazie di tutto amore mio. Lo so che non ti ho perduta, sei solo volata più in alto, ma me lo potevi dire. Illumina me, mamma, i nonni, gli zii, i cugini, le tue amiche di scuola, di basket e tutti quelli che hanno avuto modo di conoscerti perché senza di te non siamo niente. Ti amo e scusami di avertelo detto troppe poche volte", ha scritto l'uomo a corredo di una galleria di foto che ritraggono lui e la 15enne, Sofia da sola e alcuni momenti del funerale della figlia a Maddaloni (Caserta). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morta a Roma dopo cena al ristorante, il padre della 15enne: "Senza di te non siamo niente" Sofia Di Vico morta per l’allergia al latte si poteva salvare? La 15enne soccorsa dal padre e i sospetti sul ristorante: cosa c’era nel piattoLa procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Sofia Di Vico, quindicenne di Maddaloni in provincia di Caserta, deceduta nella notte... Leggi anche: Sofia morta a 15 anni dopo la cena al ristorante: cosa ha mangiato, l'allergia al latte e l'ipotesi "cibo nascosto" Dose Risponde a CiccioGamer89 e Franchino su Space Patty Burger: Chi ha Ragione | RUVIDO 293 Temi più discussi: Non respiro, aiuto: Sofia Di Vico morta a 15 anni dopo la cena. L'autopsia per chiarire le cause del decesso; Roma, malore dopo una cena con gli amici: muore 15enne; Roma, 15enne intollerante al lattosio muore dopo la cena: Non riesco più a respirare. La Procura apre un'inchiesta; Addio a Sofia: a Maddaloni i funerali della giocatrice di basket morta a 15 anni dopo una cena. Senza Dimora: Isma e S. Egidio, aperta a Roma una nuova accoglienza notturna nel quartiere di San LorenzoL’Azienda Pubblica Servizi alla Persona Isma (Istituti S. Maria in Aquiro) e la Comunità di Sant’Egidio hanno sottoscritto un accordo per garantire un servizio di accoglienza notturna a favore di ... agensir.it Roma, 1.300 senza dimora dormono in strada: il dato Istat che fa riflettereRoma è prima in Italia per persone senza dimora rilevate dall’Istat: 2.621 casi, 1.299 in strada. Funari: dati nuovi per interventi più mirati. romait.it Il velivolo senza pilota Usa decollato dalla base siciliana di Sigonella nelle scorse ore. La missione nel golfo Persico - facebook.com facebook “Si è rifiutato di andarsene senza di lei”, il cane non abbandona la sorella paralizzata @lazampa @LaStampa x.com