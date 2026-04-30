Ritrovamento inquietante in banca Dalle cassette spunta una pistola

Un episodio inquietante si è verificato presso una filiale di via Sessi del Monte dei Paschi di Siena, dove sono state trovate delle cassette contenenti una pistola. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la provenienza dell’arma e le circostanze del ritrovamento. La banca ha collaborato con le forze dell’ordine per gestire la situazione.

di Daniele Petrone Un ritrovamento inquietante nella filiale di via Sessi del Monte dei Paschi di Siena. Da una cassetta di sicurezza in disuso è spuntata una pistola ad aria compressa. L’allarme è scattato nel pomeriggio di martedì, quando alcuni operai impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione, dovevano sostituire gli armadietti all’ingresso dell’istituto di credito con mobilio nuovo. Tanto per capirci si tratta delle cassette di sicurezza chiusi con una chiave per riporre effetti personali per poi entrare in banca e non quelli relativi alla custodia di oggetti di valore (che sono invece nei caveau blindati all’interno). Alcune di queste erano chiuse e inutilizzate da tempo, con le chiavi sparite.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ritrovamento inquietante in banca. Dalle cassette spunta una pistola Notizie correlate Rapina in banca a Napoli, il mistero delle cassette svuotate “non a caso”: l’inquietante precedente” della Banda della MaglianaLe immagini mandate in onda dal Tg1, oggi, mostrano dei simpatici rapinatori che un po’ coperti un po’ no – dopo aver parcheggiato l’auto al Vomero,... Rapina in banca all'Arenella, i correntisti: «In quelle cassette i ricordi di una vita»Tanti clienti in fila davanti alla sede di piazza Medaglie d'Oro del Credit Agricole. Panoramica sull’argomento Si parla di: Ritrovamento inquietante in banca. Dalle cassette spunta una pistola; Dissotterra i resti della sorella morta mesi prima e si presenta in banca con il cadavere per sbloccare il conto | la scena choc è virale l’istituto costretto a scusarsi. Ritrovamento inquietante in banca. Dalle cassette spunta una pistolaLa sorpresa in un armadietto inutilizzato, durante alcuni lavori di restyling nella filiale Mps di via Sessi. I carabinieri sequestrano l’arma ad aria compressa nascosta in una borsa. Trovati anche do ... ilrestodelcarlino.it