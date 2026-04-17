Una rapina si è verificata questa mattina in una banca della zona dell’Arenella, attirando numerosi clienti che si sono riuniti davanti alla filiale di piazza Medaglie d'Oro. Le cassette di sicurezza sono state prese di mira, e molte persone si sono presentate sul posto per verificare se i loro beni fossero stati coinvolti. La scena si è svolta con tensione e attesa tra i presenti, alcuni dei quali hanno espresso il timore di aver perso oggetti di valore e ricordi personali.

Tanti clienti in fila davanti alla sede di piazza Medaglie d'Oro del Credit Agricole. Ognuno con l'ansia di sapere se la propria cassetta di sicurezza è tra quelle che sono state svuotate durante il colpo di ieri. La signora Gianna è tra quelli che sono stati presi di mira dai rapinatori. Almeno lei ne è certa, anche se la banca non ha dato ancora comunicazioni ufficiali. «Io mi chiedo come sia possibile che questa filiale sia sempre stata così accessibile. Non c'è mai stata nemmeno la guardia giurata e il caveau dove ci sono le nostre cassette è protetto soltanto da una porta antipanico. In pratica è sempre aperto». Napoli,...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Rapina in banca all'Arenella, i correntisti: «In quelle cassette i ricordi di una vita»

Abruzzo 1991 – La rapina in banca entrata nella storia

Notizie correlate

Rapina banca piazza Medaglie d'Oro, cassette divelte e svuotate, le immagini della razziaErano le cassette di sicurezza l'obiettivo dei rapinatori che nella tarda mattinata di giovedì si sono introdotti nella Filiale n.

Napoli, Arenella: rapina alla Credit Agricole. Criminali bloccati in banca. Ostaggi liberati. Video in direttaLa rapina è in corso nella Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro zona Arenella.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Napoli, rapina in banca con ostaggi: liberati, poi i banditi fuggono; Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Napoli, rapina in banca al Vomero: titolari delle cassette sicurezza svuotate davanti all’istituto; Napoli, rapina in banca all’Arenella: criminali barricati dentro, ostaggi liberati dai carabinieri.

Napoli, rapina in banca all’Arenella: criminali barricati dentro, ostaggi liberati dai carabinieriRapina in corso nella Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, all’Arenella. Gli ostaggi sono stati liberati alle 13:30, i criminali sono rimasti barricati all’interno. Sul posto i carabinieri. Leggi ... fanpage.it

Caccia all'uomo dopo la rapina con ostaggi in banca a NapoliCaccia all'uomo alla ricerca dei banditi, almeno tre, che nella giornata di ieri, hanno compiuto una clamorosa rapina alla filiale della Credite Agricole di piazza Medaglie d'Oro nel quartiere del Vom ... ansa.it

"Erano napoletani, quasi gentili. Non arrabbiati". Il racconto di uno dei 25 ostaggi della rapina alla Credit Agricole di Napoli facebook

Rapina a Napoli, il momento dell'irruzione dei Gis dei Carabinieri x.com