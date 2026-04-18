Nel pomeriggio di oggi, il Tg1 ha trasmesso immagini di una rapina avvenuta in una banca della zona del Vomero a Napoli. Si vede un gruppo di persone che, con abbigliamento vario e senza un copricapo uniforme, si avvicina all’istituto di credito dopo aver parcheggiato un'auto. Le cassette di sicurezza svuotate durante il colpo sono al centro di un’inchiesta che richiama alla memoria un precedente legato a una banda criminale storicamente nota per attività simili.

Le immagini mandate in onda dal Tg1, oggi, mostrano dei simpatici rapinatori che un po’ coperti un po’ no – dopo aver parcheggiato l’auto al Vomero, alle 11.3o del mattino, impresa diventata meme irresistibile tra i napoletani esperti di mission impossible con le auto – si infilano nella filiale di Crédite Agricole come se fossero ansiosi di accaparrarsi le ultime scatole di Colomba pasquale in un svendita al supermercato. Non c’è tensione, e neanche troppa accuratezza. Come se il dettaglio dei volti non fosse poi così importante, come se tutto fosse stato organizzato con la certezza di non poter essere identificati, se non per chiamata di correità personale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rapina in banca a Napoli, il mistero delle cassette svuotate “non a caso”: l’inquietante precedente” della Banda della Magliana

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