Ritiro Ashley Young annuncio dell’ex Inter e Manchester United! Lascia il calcio giocato

L’ex calciatore di Inter e Manchester United ha comunicato ufficialmente il suo addio al calcio professionistico. Dopo una carriera iniziata molto prima, ha deciso di smettere di giocare alle competizioni ufficiali. La notizia è stata resa nota attraverso un messaggio pubblico. La sua carriera si è svolta principalmente in Europa, con diverse tappe importanti nei club in cui ha militato.