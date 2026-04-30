Ritiro Ashley Young annuncio dell’ex Inter e Manchester United! Lascia il calcio giocato

Da calcionews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex calciatore di Inter e Manchester United ha comunicato ufficialmente il suo addio al calcio professionistico. Dopo una carriera iniziata molto prima, ha deciso di smettere di giocare alle competizioni ufficiali. La notizia è stata resa nota attraverso un messaggio pubblico. La sua carriera si è svolta principalmente in Europa, con diverse tappe importanti nei club in cui ha militato.

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