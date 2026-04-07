Ritiro Ramsey il centrocampista dice addio al calcio giocato | l’annuncio social del gallese attraverso questa emozionante lettera – FOTO

Da calcionews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista gallese ha annunciato tramite un messaggio scritto sui social il suo ritiro dal calcio giocato. La comunicazione, accompagnata da una foto, ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione segna la fine di una carriera caratterizzata da momenti di grande talento e discussioni. L’annuncio ha chiuso ufficialmente il percorso di un giocatore molto seguito negli ultimi dieci anni.

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