Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale referente di Musk coinvolto nell' incidente in cui ha perso la vita un 18enne a Roma

Andrea Stroppa, coinvolto nell’incidente in cui un 18enne di Artena ha perso la vita a Roma, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Stroppa, alla guida di una Smart, si trovava alla guida quando ha investito il ragazzo, che stava passando per la capitale per incontrare alcuni amici. Dopo aver visto l’incidente, Stroppa si è fermato per prestare soccorso. La sua posizione giudiziaria si è aggravata quando i rilievi hanno evidenziato possibili violazioni delle norme del codice della strada.

Stroppa, alla guida di una Smart, si era fermato a prestare soccorso dopo aver investito il 18enne residente ad Artena che in quelle ore si trovava nella Capitale per vedersi con alcuni amici Andrea Stroppa è indagato per omicidio stradale. Il referente di Musk in Italia ha investito e ucciso.