Muore a 19 anni in un incidente La Bmw finisce fuori strada l’amica si salva per miracolo

Un incidente grave ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni, quando la sua BMW è uscita di strada e si è ribaltata tra gli alberi. La vettura ha sfondato il guardrail e si è schiantata in una scarpata, provocando danni importanti. L’amica che viaggiava con lui è riuscita a uscire illesa, grazie a un intervento tempestivo dei soccorritori. La scena si è svolta nel cuore della notte, lasciando davanti agli occhi una scena di grande impatto.

Un terribile schianto nel cuore della notte, un’auto che si accartoccia contro gli alberi e poi vola in una scarpata. Così è morto Michele Riglietti, 19 anni, intorno alle tre di sabato, lungo via Santa Maria Maddalena a Morciano di Romagna. Un tragitto finito in un groviglio di lamiere, la Bmw 320 ridotta a un cartoccio, e una vita spezzata in pochi secondi. Il giovane, residente a Vallefoglia, era al volante con accanto un’amica di 17 anni, di Macerata Feltria. Poco prima avevano trascorso la serata in un bar della zona insieme ad altri amici. Poi il rientro, il buio, la strada quasi deserta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Muore a 19 anni nello schianto: la Bmw nella scarpata. Miracolosamente salva la ragazza che era con luiUn gravissimo incidente ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni, residente a Vallefoglia, durante un tragico schianto con una BMW in via Santa Maria Maddalena a Morciano.

Perde il controllo dell’auto e finisce nella scarpata: muore a 19 anni, si salva la 17enne che era con luiUn incidente ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni a Morciano di Romagna, quando ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato in una scarpata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Michele, morto a 19 anni nello schianto: la Bmw nella scarpata. Salva la 17enne che era con lui; Tragedia nella notte: l'auto vola nella scarpata e si ribalta, muore un ragazzo di 19 anni; Rimini, Michele Riglietti muore a 19 anni nell'incidente: l'auto vola nella scarpata e si ribalta. Salva la 16enne che era con lui; Perde il controllo dell’auto e finisce nella scarpata: muore a 19 anni, si salva la 17enne che era con lui.

Rimini, Michele Riglietti muore a 19 anni nell'incidente: l'auto vola nella scarpata e si ribalta. Salva la 16enne che era con luiL'incidente a Morciano di Romagna: il 19enne avrebbe urtato due alberi. A bordo con lui un’amica 16enne uscita miracolosamente illesa dallo schianto: ... corrieredibologna.corriere.it

Tragico incidente nella notte: muore Michele Riglietti di Vallefoglia, aveva 19 anni. Ferita l'amica di 17, che si libera dalle lamiere e chiede aiutoVALLEFOGLIA Tragedia nella notte a Morciano di Romagna, nel territorio della Valconca in provincia di Rimini, dove un ragazzo marchigiano di ... msn.com

Una bimba di tre anni muore investita da un'auto nel Pratese. Sarebbe sfuggita al controllo della madre mentre arrivava la vettura sulla regionale 325 #ANSA - facebook.com facebook

Una bimba di tre anni muore investita da un'auto nel Pratese. Sarebbe sfuggita al controllo della madre mentre arrivava la vettura sulla regionale 325 #ANSA x.com