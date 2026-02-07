A Milano, in questi giorni, si parla di più di riscaldamento e sicurezza. Con il freddo intenso, molte persone accendono stufe e caminetti a legna, ma bisogna stare attenti ai rischi di intossicazione da monossido di carbonio. Non basta solo accendere il fuoco: serve rispettare alcune regole per evitare rischi gravi. La polizia locale e i vigili del fuoco hanno già ricevuto segnalazioni di problemi, e invitano i cittadini a controllare l’impianto e a ventilare bene le stanze.

Milano, 7 febbraio 2026 - Non solo il gas, anche la legna richiede grande attenzione e regole precise. A finire sotto i riflettori della cronaca è soprattutto il gas, le intossicazioni (anche mortali) da monossido di carbonio nei conti della Sima - Società italiana di medicina ambientale - in Italia provocano centinaia di morti all'anno. Ma come le caldaie anche i caminetti - che fanno tanto atmosfera - richiedono una manutenzione serrata e regole ferre da seguire. Ce le spiega Sandro Bani, presidente dell'Anfus, Associazione nazionale fumisti e spazzacamini di Folzano (Brescia). La sua premessa: "Il monossido è più insidioso perché è inodore, mentre nel caso della legna c'è sempre fumo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stufe e caminetti, come evitare l'intossicazione lenta da monossido (e riscaldarsi con la legna)

