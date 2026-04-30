Un esperto ha spiegato come il “paradosso delle creme” possa influire sulla protezione solare, sottolineando che il rischio di melanoma può aumentare se non si applicano correttamente le creme, anche in presenza di esposizione al sole o dopo aver fatto il bagno. Le indicazioni riguardano la frequenza con cui bisogna mettere la crema, indipendentemente dal fatto che si sia nuotato in mare o meno. È importante seguire le regole per evitare errori comuni durante la protezione solare.

L’abito non fa il monaco, ma fa la protezione. Si potrebbe riadattare così il noto motto, in chiave dermatologica, soprattutto alla luce delle nuove raccomandazioni che arrivano dagli esperti in tema di protezione solare contro i melanomi e le i danni da un’esposizione non corretta ai raggi UVA e UVB. Alla vigilia della Giornata Nazionale per la Prevenzione del Melanoma (2 maggio), la Fondazione Melanoma Onlus ha infatti lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione, che punta all’importanza dell’abbigliamento come forma di protezione. Si chiama “Vestiti di Prevenzione” e chiarisce come le creme solari non siano l’unico “scudo” per la pelle.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rischio Melanoma col "paradosso della crema solare", ogni quanto va messa a prescindere dal bagno in mare

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