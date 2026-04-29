Recenti studi indicano che l’uso scorretto della crema solare può aumentare il rischio di sviluppare un melanoma. Più si è esposti al sole e si utilizza la protezione, maggiore è la probabilità di incorrere nel tumore della pelle. Questa correlazione si verifica indipendentemente dal tipo di crema solare impiegata, sollevando preoccupazioni tra gli esperti di oncologia.

Più si è scoperti, maggiore è il rischio di sviluppare un melanoma, a prescindere dalla crema solare utilizzata. Infatti, la prima linea di difesa contro il tumore alla pelle più aggressivo è l’abbigliamento. Per questo, in vista di maggio, il mese della prevenzione del melanoma, e della Giornata nazionale a essa dedicata il prossimo 2 maggio, la Fondazione Melanoma lancia la nuova campagna di sensibilizzazione “Vestiti di Prevenzione”, mirata a scardinare i falsi miti sull’esposizione solare e a promuovere l’abbigliamento come primo, vero dispositivo di protezione individuale. Il messaggio della Fondazione Melanoma arriva in un momento critico: il melanoma è il tumore cutaneo più aggressivo e, in Italia, i casi sono più che raddoppiati in 20 anni, passando da 6.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crema solare, il paradosso che allarma gli oncologi: “Usarla male può aumentare il rischio melanoma”

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