Messina | Da 382 milioni di euro di debito a soli 10 nel 2023 Risanamento finanziario e nuovi investimenti per la città

Nel 2023, Messina ha ridotto il suo debito pubblico da 382 milioni di euro a soli 10 milioni, un risultato che deriva da un piano di risanamento finanziario avviato nel 2018. La città ha tagliato le spese inutili e ha concentrato gli investimenti su progetti concreti, come il restauro del lungomare e il miglioramento dei servizi pubblici. Questa trasformazione ha coinvolto anche nuove iniziative per riqualificare le aree degradate e attrarre fondi europei.
Messina Rinasce: La Città Risana le Finanze e Investe nel Futuro. Messina ha compiuto un'inversione di tendenza storica, passando da un debito pubblico di 382 milioni di euro nel 2018 a soli 10 milioni alla fine del 2023. Questo risanamento finanziario, presentato il 16 febbraio 2026 a Palazzo Zanca, apre nuove prospettive di investimento e miglioramento dei servizi per i cittadini, grazie a una strategia che ha puntato su lotta all'evasione, digitalizzazione e riorganizzazione delle società partecipate. Dalla Crisia alla Svolta: Un Percorso di Risanamento. La situazione finanziaria di Messina, fino a pochi anni fa tra le più problematiche della Sicilia, era caratterizzata da una gestione precaria e da una profonda incertezza economica.
