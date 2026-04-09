A Santa Luce 200mila euro per la riqualificazione dell' arredo urbano

A Santa Luce sono stati stanziati 201mila euro destinati alla riqualificazione dell’arredo urbano e al potenziamento delle attività produttive. I fondi saranno utilizzati per interventi di miglioramento dell’ambiente cittadino, con l’obiettivo di attrarre visitatori e sostenere le imprese locali. La cifra è stata approvata dall’amministrazione comunale e prevede lavori che interesseranno diverse aree del centro.

Investimento da 201mila euro per potenziare l'attrattività delle attività produttive e migliorare l'arredo urbano per cittadini e turisti. E' il fulcro del piano di riqualificazione del territorio di Santa Luce reso possibile grazie alla vittoria del bando relativo al programma regionale 'PR. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Santa Luce: finanziamento da 665mila euro per la riqualificazione del plesso scolastico Leggi anche: San Giuliano Terme: 200mila euro per la riqualificazione della scuola primaria di Ghezzano Si parla di: In 31 uffici postali della provincia di Pisa si può richiedere e rinnovare il passaporto; Servizio passaporti. Ci pensa l’ufficio postale. Attivato il servizio alle Poste di Vicopisano.