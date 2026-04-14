Restyling nei quartieri San Paolo a Madonnella | come cambieranno i parchi pubblici
Sono iniziati i lavori di restyling nei quartieri San Paolo a Madonnella, con interventi già avviati nelle zone periferiche. Nei prossimi giorni, le attività di riqualificazione interesseranno anche le aree centrali della città, con l’obiettivo di migliorare i parchi pubblici presenti in questi quartieri. Le operazioni coinvolgono diverse aree verdi e spazi di aggregazione, con tempistiche che si protrarranno nel tempo.
Partiti i lavori in periferia, nei prossimi giorni le attività proseguiranno anche nelle aree urbane centrali. Prosegue l'impegno del Comune di Bari per rendere gli spazi pubblici sempre più accoglienti e sicuri per i cittadini più piccoli. Nell’ambito dell’accordo quadro per la realizzazione e.🔗 Leggi su Baritoday.it
Hashish nei parchi, abusivi in edifici abbandonati e controlli nei quartieri: polizia locale di Verona al lavoroNumerose le attività svolte nelle scorse ore dal personale del Comando di via del Pontiere in città, che ha sanzionato 15 persone, sequestrato 14...
Leggi anche: Rimessi in sesto edifici pubblici nei quartieri