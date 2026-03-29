Nel parco di via Zaffoni-Limonta sono stati installati nuovi giochi realizzati con plastica riciclata, progettati per essere accessibili a bambini con disabilità motoria e visiva sensoriale. L’area è stata oggetto di una riqualificazione che ha previsto un intervento green, con l’obiettivo di creare uno spazio inclusivo e sicuro per tutti i bambini. La ristrutturazione è stata portata a termine recentemente, con un’attenzione particolare all’accessibilità.

Spazio alla Fantasia al parco gioco di via Zaffoni-Limonta. L’area è stata completamente riqualificata secondo un progetto green e inclusivo con giochi in plastica riciclata e totale accessibilità per bambini con disabilità motoria e visiva sensoriale. L’area verde ora torna pienamente fruibile dopo i lavori di restyling che hanno visto la sostituzione della vecchia pavimentazione antitrauma, dei due gruppi di altalene, uno scivolo a 3 torrette e altre strutture per i più piccoli. Il progetto è stato sviluppato prevedendo la suddivisione in aree tematiche per età: un’area circolare per i più piccoli (dove è presente anche un gioco campana a pavimento), una centrale (con gli scivoli, le altalene e il dondolo), infine un’arrampicata per i più grandi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giochi inclusivi nei giardini di via Zaffoni

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