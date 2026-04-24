Mostra Agricola Campoverde al via | Una vetrina nazionale per il territorio

È iniziata oggi la 39ª edizione della Mostra Agricola Campoverde, con una cerimonia ufficiale che ha dato il via alla fiera nazionale dedicata all'agricoltura. La manifestazione si svolge fino a domenica 26 aprile e proseguirà dall’1 al 3 maggio presso l’area fiere di Aprilia, situata al chilometro 54 della Pontina. L'evento si presenta come un'occasione per mettere in mostra le attività agricole del territorio.

Via alla 39esima edizione della Mostra Agricola Campoverde. C’è stata oggi la cerimonia istituzionale che ha dato inizio alla fiera nazionale dell'agricoltura in programma fino a domenica 26 aprile e poi ancora dall'1 al 3 maggio all'area fiere di Aprilia al chilometro 54 della Pontina. Una.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Mostra agricola di Campoverde, presentata la 39esima edizioneÈ stata presentata all’Enea Hotel l’edizione numero 39 della Mostra Agricola Campoverde. Mostra Agricola di Campoverde: due week end di esposizioni, degustazioni e spettacoloÈ giunta alla sua 39° edizione la Mostra Agricola di Campoverde, tra le manifestazioni di maggior rilievo nazionale del settore che si terrà per ben... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mostra Agricola di Campoverde: due week end di esposizioni, degustazioni e spettacolo; La Mostra Agricola di Campoverde: il cuore rurale del Lazio tra tradizione e innovazione - Quotidiano La Voce; Weekend 25 e 26 aprile a Roma e nel Lazio: sagre, mostre, musica e gite provincia per provincia; Sagre a Maggio 2026 in Lazio, Abruzzo e Molise. Parte la Mostra Agricola di Campoverde: le eccellenze in vetrinaInizia oggi l'edizione numero 39 della Mostra Agricola Campoverde presso l'Area Fiere di Campoverde dal 24 al 27 aprile e dall'1 al 3 maggio dalle ore 9 alle ore 20. La ... ilmessaggero.it Campoverde apre le porte alla 39ª Mostra Agricola Nazionale: otto giorni tra tradizione, filiere e spettacoliAl via la 39ª Mostra Agricola Nazionale di Campoverde: otto giorni tra agricoltura, zootecnia, vino, spettacoli equestri e oltre 400 espositori ... latinaquotidiano.it È ufficialmente partita la 39ª Mostra Agricola Campoverde! Siamo pronti ad accogliervi per una giornata immersi tra agricoltura, zootecnia e i sapori della nostra terra. Oggi: Aperti fino alle 20:00. Sabato 25 e Domenica 26 aprile: Orario continuato dalle - facebook.com facebook Dal 24 aprile torna la Mostra Agricola di Campoverde x.com