Riposto nuovo finanziamento da 200 mila euro per la messa in sicurezza del plesso scolastico Marano

Il Comune di Riposto ha ottenuto un finanziamento di 200 mila euro attraverso il Pnrr, destinato alla sicurezza del plesso scolastico Marano, che si trova tra le vie Francesco Crispi e Cialdini. I fondi sono stati assegnati per realizzare interventi di messa in sicurezza urgenti. La notizia è stata resa nota dall’amministrazione comunale.