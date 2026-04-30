Riposto nuovo finanziamento da 200 mila euro per la messa in sicurezza del plesso scolastico Marano
Il Comune di Riposto ha ottenuto un finanziamento di 200 mila euro attraverso il Pnrr, destinato alla sicurezza del plesso scolastico Marano, che si trova tra le vie Francesco Crispi e Cialdini. I fondi sono stati assegnati per realizzare interventi di messa in sicurezza urgenti. La notizia è stata resa nota dall’amministrazione comunale.
Il Comune di Riposto ha ottenuto un importante finanziamento di 200 mila euro nell'ambito del Pnrr, destinato agli interventi urgenti di messa in sicurezza del plesso scolastico Marano, situato tra le vie Francesco Crispi e Cialdini. Il contributo, interamente coperto da fondi statali, servirà.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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