Santa Luce | finanziamento da 665mila euro per la riqualificazione del plesso scolastico

L'amministrazione comunale di Santa Luce ha annunciato di aver ricevuto un finanziamento di 665 mila euro destinato alla riqualificazione del plesso scolastico locale. La somma è stata assegnata tramite un intervento di finanziamento pubblico volto a migliorare le strutture della scuola. L'importo potrà essere utilizzato per interventi di manutenzione e aggiornamento degli ambienti scolastici.

Un intervento per il miglioramento delle condizioni di sismicità del plesso. Verrà inoltre realizzato un ascensore per le persone disabili Una buona notizia resa nota dall'amministrazione comunale di Santa Luce che ha ottenuto un finanziamento pari a 665.000 euro, a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027 della Regione Toscana, nell'ambito delle strategie territoriali per le aree interne. Il contributo sarà impiegato per la riqualificazione strutturale dell'edificio multi-comprensoriale che ospita il nido (scuola dell'infanzia) e la scuola media, un progetto che entra ora nella sua fase operativa.

