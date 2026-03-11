Edilizia scolastica 200 mila euro dal Ministero al Comune di Riposto per i lavori al plesso Marano

Il Comune di Riposto ha ricevuto 200.000 euro dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per lavori di messa in sicurezza nel plesso Marano. Il finanziamento, ottenuto attraverso una graduatoria regionale, colloca l’ente al secondo posto in Sicilia tra i beneficiari di contributi destinati agli interventi urgenti sugli edifici scolastici. I fondi sono destinati alla manutenzione dell’edificio scolastico.

Il Comune di Riposto ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro dal MIM, Ministero dell’Istruzione e del Merito, classificandosi al secondo posto nella graduatoria della Sicilia nell’ambito dei contributi destinati agli enti locali per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Il Tar chiede al ministero i documenti sullo scioglimento del Comune di MaranoEntro due mesi le amministrazioni statali dovranno depositare al Tar del Lazio tutti gli atti che nel settembre scorso hanno portato allo... Dal Comune 750 mila euro per l'economia cittadina: sostegno a imprese, artigianato e nuovi lavoriAvviato il progetto Botteghe scuola per sostenere i giovani nei mestieri antichi.