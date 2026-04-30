Rinnovato il consiglio d' amministrazione del consorzio Vitica

Il Consorzio Tutela Vini Caserta – VITICA ha annunciato il rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione. La composizione del consiglio è stata aggiornata con l’ingresso di due nuovi consiglieri, portando a termine un’assemblea in cui sono state confermate le nomine precedenti. La nuova squadra si presenta con una struttura stabile e coesa, pronta a proseguire le attività del consorzio nel settore vinicolo.

Il Consorzio Tutela Vini Caserta - VITICA annuncia con soddisfazione la conferma del proprio Consiglio di Amministrazione, arricchito dall’ingresso di due nuovi consiglieri, che completano una compagine caratterizzata da piena solidità e coesione istituzionale. Questa scelta riflette la volontà.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Sas, rinnovato il Consiglio d'amministrazione: Virgara nominato presidente dopo le dimissioni di PantòL'ex numero uno dell'Ast sarà affiancato da Filippo Nasca, avvocato e direttore del Fondo Pensioni, e Gabriella Gulì, avvocato e componente... Vinitaly 2026: il Consorzio Vitica porta i vini di Caserta al centro della scena internazionaleDal 12 al 15 aprile, Verona ospiterà la 58ª edizione del Vinitaly, e il Consorzio di Tutela Vini Caserta – Vitica conferma la propria partecipazione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rinnovato il Consiglio Direttivo del Rowing Club Genovese; Rinnovato il consiglio della Pro Loco di Mulazzo; Medicina farmaceutica. SIMeF Ets rinnova il Consiglio Direttivo: Più dialogo con istituzioni e pazienti per una ricerca trasparente; GAL Delta Po, rinnovato il Consiglio di Amministrazione: Trombella confermato presidente. Sercomated rinnova il consiglio direttivo, Berardo confermato alla guidaSi è svolta oggi presso la sede di Confcommercio Milano l’assemblea di Sercomated, centro servizi per le imprese della distribuzione edile, nel corso della quale sono stati eletti i nuovi membri del c ... msn.com Rinnovato il consiglio del Centro Commerciale. Naturale di PesciaÈ stato rinnovato il Consiglio Direttivo del Centro Commerciale Naturale, per confermare l’impegno condiviso degli operatori economici del territorio nel promuovere e valorizzare il tessuto ... lanazione.it Rinnovato il 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito - facebook.com facebook