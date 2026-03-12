Sas rinnovato il Consiglio d' amministrazione | Virgara nominato presidente dopo le dimissioni di Pantò

L'assemblea dei soci della Sas (Servizi ausiliari Sicilia) ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione, seguendo le disposizioni del presidente della Regione. Dopo le dimissioni di Pantò, è stato scelto Virgara come nuovo presidente. La nomina è stata effettuata in conformità con le decisioni prese dall'organo di governo, senza ulteriori interventi o dichiarazioni pubbliche.

L'ex numero uno dell'Ast sarà affiancato da Filippo Nasca, avvocato e direttore del Fondo Pensioni, e Gabriella Gulì, avvocato e componente dell'Ufficio legislativo e legale della Regione L'assemblea dei soci della Sas (Servizi ausiliari Sicilia), così come disposto dal presidente della Regione Renato Schifani, ha provveduto a nominare il nuovo consiglio di amministrazione. A guidare la partecipata regionale con la carica di presidente sarà Alessandro Virgara. L'ex presidente dell'Ast prende il posto di Mauro Pantò, che si è dimesso dopo le polemiche sui favoritismi nelle assunzioni nella più grande partecipata della Regione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Sas nella bufera, il presidente Pantò si dimette: "Ho sempre agito nel rispetto delle norme"L'annuncio del fedelissimo di Totò Cuffaro dopo le polemiche sui favoritismi nelle assunzioni nella più grande partecipata della Regione.

In sei firmano le dimissioni, cade l'amministrazione a Castro: nominato commissarioCASTRO – Sono stati giorni di passione e frenesia gli ultimi dell’anno appena trascorso a Castro, che ha segnato la fine anticipata...