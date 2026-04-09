Vinitaly 2026 | il Consorzio Vitica porta i vini di Caserta al centro della scena internazionale
Dal 12 al 15 aprile, Verona ospiterà la 58ª edizione di Vinitaly, una delle fiere più importanti del settore vinicolo. Il Consorzio di Tutela Vini Caserta – Vitica parteciperà alla manifestazione, presentando una serie di eventi e degustazioni dedicate alle denominazioni di Terra di Lavoro, come Aversa Asprinio Dop, Falerno del Massico Dop e Galluccio Dop. La partecipazione mira a mettere in risalto le produzioni della zona nel contesto internazionale.
Dal 12 al 15 aprile, Verona ospiterà la 58ª edizione del Vinitaly, e il Consorzio di Tutela Vini Caserta – Vitica conferma la propria partecipazione con un programma articolato che valorizza le denominazioni di Terra di Lavoro: Aversa Asprinio Dop, Falerno del Massico Dop, Galluccio Dop. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Consorzio Vini Maremma. Vermentino Grand Prix con vetrina al ’Vinitaly’La Maremma rilancia il suo vitigno simbolo e presenta la Top Ten 2026 dei migliori Vermentini della denominazione.
Al Vinitaly il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina racconta un territorio unico tra Nebbiolo e innovazioneIl Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina rinnova la propria presenza a Vinitaly con alcune iniziative volte a valorizzare e a raccontare...
Temi più discussi: VIDEO| Dall'omaggio a Cataldi Madonna al Cerasuolo in quota: l'Abruzzo al Vinitaly con 97 cantine e 300 etichette; Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria al Vinitaly 2026; Campania Wines: tre consorzi campani protagonisti alla 58ª edizione del Vinitaly.; Vinitaly 2026: cucina ed enoturismo vetrine della Lombardia attrattiva.
i vini di Terra di Lavoro con il consorzio Vitica al VinitalyIl Consorzio Tutela Vini Caserta, VITICA, conferma con entusiasmo la propria partecipazione alla 58ª edizione del Vinitaly, in programma a Verona dal 12 al 15 ... napolivillage.com
Vinitaly 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla fiera del vino a VeronaOltre 4mila espositori e circa 97mila operatori da 130 Paesi arriveranno a Verona dal 12 al 15 aprile per un evento che mette al centro incontri B2B, degustazioni, masterclass e momenti di confronto t ... italiaatavola.net
Preserving the land. Telling its identity. The VITICA Consortium – Tutela Vini Caserta represents one of the most authentic expressions of Campanian viticulture. We are proud to have them as a partner for the 2026 edition. As the first wine protection consorti - facebook.com facebook