Rinnovato il 41 bis per l’anarchico Alfredo Cospito

Il ministero della Giustizia ha deciso di rinnovare il regime del 41 bis per Alfredo Cospito, che si trova nel carcere di Cagliari. La proroga è stata comunicata ufficialmente e riguarda la permanenza delle misure speciali previste dalla legge. La decisione si basa su una valutazione delle esigenze di sicurezza e ordine pubblico legate al detenuto. Al momento, non sono stati annunciati ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali.

Il provvedimento era atteso entro il 4 maggio ed è stato notificato oggi al difensore Flavio Rossi Albertini. Il ministero della Giustizia ha rinnovato il 41 bis nei confronti dell’anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Cagliari. Il provvedimento era atteso entro il 4 maggio ed è stato notificato giovedì 30 aprile al difensore Flavio Rossi Albertini. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) .🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Rinnovato il 41 bis per l’anarchico Alfredo Cospito Notizie correlate Cospito: il 41-bis scade, l’anarchico torna libero?Alfredo Cospito, nato a Pescara nel 1967 ma radicato nella realtà torinese di San Salvario, rappresenta da anni un punto di riferimento per... Leggi anche: L'anarchico Cospito al 41-bis e il braccio di ferro sulla visita Pd Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gli orrori del 41 bis. I pericolosi libri negati ad Alfredo Cospito; CASO COSPITO: ATTESA LA DECISIONE SULLA RICONFERMA DEL 41 BIS. PRESIDI E ASSEMBLEE IN TUTTA ITALIA; Caso Cospito, niente libri e cd musicali per l'anarchico al 41 bis; Caso Delmastro-Cospito, il pg di Roma chiede l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Rinnovato il 41 bis per l'anarchico Alfredo CospitoIl ministero della Giustizia, secondo quando si apprende, ha rinnovato il 41 bis - il regime di carcere duro - nei confronti dell'anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Cagliari. Il ... ansa.it Rinnovato il 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto a SassariNei giorni scorsi gli erano stati negati libri e cd ... msn.com Rinnovato il 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito #ANSA - facebook.com facebook Se all’anarchico Alfredo Cospito vengono negati i libri che parlano di contestazione… x.com