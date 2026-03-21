L' anarchico Cospito al 41-bis e il braccio di ferro sulla visita Pd

L'anarchico Cospito si trova al regime di carcere 41-bis, mentre il Partito Democratico chiede di visitarlo. La questione ha attirato attenzione pubblica, con il dibattito acceso tra le parti coinvolte. Due anarchici sono stati trovati morti sotto le macerie di un casale, aggiungendo tensione alla vicenda. La situazione continua a essere al centro delle cronache nazionali.

Il “caso Cospito” non nasce oggi. I due anarchici trovati morti sotto le macerie del casale del Sellaretto al parco degli Acquedotti di Roma, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, lei «nemica di ogni forma di governo», lui già arrestato dieci anni fa, riaccendono i riflettori sopra a una vicenda chiacchierata e discussa e polemizzata probabilmente pure un po’ troppo, ma si tratta dell’ultimo strascico di una questione che si trascina da un paio di anni (e che, in un certo senso, ha finito per coinvolgere pure la politica). Tanto per cominciare occorre fare una precisazione, Mercogliano e Ardizzone non sono due anarchici qualsiasi: il primo è stato coinvolto nel processo Scripta manent in cui compare anche Cospito, la seconda è stata imputata nel procedimento Sibilla (ancora assieme a Cospito). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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