Cospito | il 41-bis scade l’anarchico torna libero?

Alfredo Cospito, nato a Pescara nel 1967 e residente a San Salvario, Torino, è noto come figura di spicco nell’ambito dell’estremismo rivoluzionario. Attualmente, il regime di 41-bis applicato a lui sta per scadere, e si discute sulla possibilità che ritorni libero. La questione riguarda la fine del suo trattamento carcerario e il suo eventuale rilascio.

Alfredo Cospito, nato a Pescara nel 1967 ma radicato nella realtà torinese di San Salvario, rappresenta da anni un punto di riferimento per l’estremismo rivoluzionario. La sua vicenda giudiziaria si intreccia con quella della compagna Anna Beniamino, attualmente detenuta a Rebibbia, e con le inchieste sulla Fai, la Federazione anarchica informale considerata dai magistrati un’associazione delinquente a fini terroristici. Con una condanna definitiva di ventitre anni per l’attentato alla Scuola carabinieri di Fossano del 2006, il suo caso assume oggi una nuova rilevanza in vista della scadenza imminente della misura restrittiva applicata dal maggio 2022. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cospito: il 41-bis scade, l’anarchico torna libero? Articoli correlati Anarchici sul piede di guerra: "41 bis è tortura", in piazza per Cospito & Co,Il 41 bis contro gli anarchici? "Una tra le principali espressioni dell’offensiva repressiva avviata dagli ultimi governi". Clan Bellocco: Domenico libero, la madre in 41 bisDomenico Bellocco, esponente di una delle cosche più radicate del Rosarnese, ha ottenuto la libertà vigilata il 14 gennaio 2026. Una selezione di notizie su Cospito il 41 bis scade l'anarchico... Temi più discussi: Anarchici, alta tensione in piazza. Battaglia per Cospito: 41 bis è tortura; Tessera elettorale persa o scaduta, come fare per averne una nuova; Morti in crollo casale, ipotesi azione nelle prossime settimane. Anarchici morti a Roma: chi è Alfredo Cospito, al 41 bis da quattro anniNato a Pescara nel 1967, ma residente nel quartiere San Salvario di Torino, Alfredo Cospito è ritenuto uno degli elementi di spicco del mondo anarchico torinese. Il suo nome compare nelle inchieste su ... ansa.it Chi è Alfredo Cospito, l'anarchico al 41-bis legato alle vittime del casolareDopo l’esplosione del casolare nel Parco degli Acquedotti a Roma, avvenuta questa mattina e per la quale gli inquirenti stanno seguendo la pista anarchica, torna l’ombra degli attentati. Lo scoppio, p ... msn.com L’esplosione a Roma dove sono morti i due anarchici. Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone erano legati al gruppo di #AlfredoCospito, l’anarco-insurrezionalista detenuto al 41 bis. #Tg1 Giulia Serenelli - facebook.com facebook Ritenuto uno degli elementi di spicco del mondo anarchico torinese, Cospito è stato condannato in via definitiva a 23 anni per l'attentato del 2006 contro la Scuola carabinieri di Fossano. Al 41 bis da 4 anni, la misura scade a maggio #ANSA x.com