Ancora carcere duro per Cospito si va verso la proroga del 41-bis Chi è l’anarchico e perché è sottoposto al regime detentivo speciale

Alfredo Cospito, l’anarchico coinvolto in questioni legate all’attività sovversiva, potrebbe vedere prolungata di almeno due anni la detenzione in regime di carcere duro, il 41-bis. Fonti del ministero della Giustizia indicano che si sta considerando questa proroga, che rappresenta un’ulteriore estensione di una misura speciale applicata a soggetti ritenuti a rischio di collegamenti con organizzazioni criminali o terroristiche.

Alfredo Cospito si vedrà probabilmente prorogare di almeno due anni la misura del 41 bis. Lo riferiscono fonti del ministero della Giustizia. La data di scadenza del primo provvedimento sull’anarchico, detenuto nel carcere di massima sicurezza a Sassari, risale al decreto ministeriale del 4 maggio 2022 ed è proprio a ridosso di quella data che l’asticella verrebbe ancora spostata al 2028 a seguito della verifica, spiegano fonte di via Arenula, della «persistente capacità del detenuto di mantenere contatti con organizzazioni criminali o terroristiche». La mobilitazione degli anarchici. Oggi, venerdì 10 aprile, un gruppo di una cinquantina di anarchici si è riunito a Roma nel quartiere del Pigneto per un’assemblea pubblica dallo slogan inequivocabile: «Fuori Alfredo dal 41 bis». 🔗 Leggi su Open.online

Per Cospito ancora "carcere duro". Si va verso la proroga del regime di 41 bisL'anarchico è sottoposto al carcere duro da due anni, in virtù di un decreto ministeriale che scadrà il 4 maggio prossimo e l'intenzione sarebbe...

Si va verso la proroga del regime di 41 bis per Alfredo CospitoSi va verso la proroga della sottoposizione dell’anarchico Alfredo Cospito al regime del 41 bis, ovvero il carcere duro.

Temi più discussi: Tornano gli anarchici. Ma non erano mai andati via; Donnarumma: Ho pianto, io e i miei compagni stiamo provando enorme tristezza; Movida a Napoli, Gaetano Manfredi: A breve un nuovo regolamento; Finisce in un canale, salvato da agente della municipale fuori servizio.

Per Cospito ancora carcere duro. Si va verso la proroga del regime di 41 bisL'anarchico è sottoposto al carcere duro da due anni, in virtù di un decreto ministeriale che scadrà il 4 maggio prossimo e l'intenzione sarebbe quella di confermare tale misura ... msn.com

Alfredo Cospito, verso la proroga di due anni del regime di 41 bis per l'anarchicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Alfredo Cospito, verso la proroga di due anni del regime di 41 bis per l'anarchico ... tg24.sky.it

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