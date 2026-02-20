Futuri possibili | rassegna letteraria negli Istituti Penitenziari e all’Oratorio Novo

Il progetto “Futuri possibili” parte lunedì 23 febbraio dopo aver ricevuto il via libera dalle autorità penitenziarie di Parma. La rassegna prevede incontri letterari dedicati ai detenuti, con l’obiettivo di favorire il confronto e lo sviluppo personale. Gli eventi si svolgeranno anche all’Oratorio Novo, con ingresso aperto ai cittadini. Durante le sessioni, scrittori e educatori guideranno i partecipanti tra letture e discussioni. La serie si concluderà a fine marzo, coinvolgendo vari istituti e spazi pubblici della città.

Il progetto nasce con l'obiettivo di offrire ai giovani ristretti occasioni di confronto, crescita e riflessione attraverso la letteratura, il giornalismo, la filosofia, la scienza Prenderà avvio lunedì 23 febbraio la rassegna Futuri possibili, una serie di incontri letterari che si svolgerà all'interno degli Istituti Penitenziari di Parma, con appuntamenti paralleli aperti al pubblico presso l'Oratorio Novo (Vicolo Santa Maria n. 5). L'iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Civica di Parma, in collaborazione con il Rotary Club Parma Est. Il progetto nasce con l'obiettivo di offrire ai giovani ristretti occasioni di confronto, crescita e riflessione attraverso la letteratura, il giornalismo, la filosofia, la scienza, il teatro e la musica, offrendo strumenti culturali per immaginare nuove prospettive personali e collettive.