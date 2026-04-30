L’Albero della Vita, simbolo di Expo 2015 e oggetto di molte fotografie e visite, è stato salvato dalla possibilità di demolizione e si appresta a essere protagonista di un nuovo progetto nel quartiere di Milano. Con un budget di circa 12 milioni di euro, il monumento sarà inserito in un nuovo contesto che punta a valorizzarlo come attrazione turistica della città.

Rho (Milano) – Icona di Expo 2015, fotografato ed ammirato da milioni di visitatori, scampato all’ipotesi di demolizione, l’Albero della Vita si prepara a tornare protagonista in Mind e diventare destinazione turistica di Milano. Il progetto di riqualificazione che riporterà in funzione l’Albero e la piazza accanto a Palazzo Italia, promosso da Principia, è stato presentato ieri mattina. La “second life” dell’Albero della Vita rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita di Mind, oggi uno dei principali hub europei dedicati a scienza, ricerca e innovazione. Lo spettacolo di luci, acqua e suoni sarà completamente ripensato, primo appuntamento tra 600 giorni, fine 2028.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rinasce l’Albero della Vita: l’icona di Expo 2015 sarà protagonista in Mind con un progetto da 12 milioni di euro

L’Albero della Vita rinasce a Mind: il simbolo di Expo guarda al futuro

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