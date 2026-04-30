Rimpasto Schifani | Con questa squadra fino alle elezioni su Elvira amata sono stato garantista

"Abbiamo completato la squadra di governo e sarà una squadra che ci porterà alle elezioni. E' un'ottima squadra". Renato Schifani, alla Tgr Rai Sicilia, ha commentato così il rimpasto ufficializzato poche ore fa. "Sono abituato a parlare poco e a lavorare in silenzio - ha sottolineato -. Quello.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Al Tgr Rai Sicilia delle 14 la mia intervista in cui parlo di rimpasto, #governoSchifani e prossimi appuntamenti. #Sicilia #RegioneSiciliana Regione Siciliana - facebook.com facebook

Schifani, 'è arrivato il momento del rimpasto della giunta ma senza polemiche'. "Mulè Rapporti cordiali e normali" #ANSA x.com