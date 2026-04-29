Via al rimpasto alla Regione salta Daniela Faraoni e resta Elvira Amata | 3 nuovi assessori ecco chi sono

È stato annunciato un rimpasto nella Giunta regionale, con la sostituzione di un assessore e l'ingresso di tre nuovi componenti. Il presidente della Regione ha ufficializzato le nomine, aggiornando la composizione della squadra di governo di Palazzo d’Orléans. Tra le modifiche, una conferma e una sostituzione di assessori, con tre nuovi nomi che entreranno a far parte dell'esecutivo regionale.

L'ora del rimpasto nella Giunta Schifani è arrivata. Il presidente della Regione ha nominato tre nuovi assessori, completando così la squadra di governo di Palazzo d’Orléans. Entrano in giunta: Nuccia Albano della Dc, medico legale, perito e consulente di Tribunali e Procure della Sicilia, che.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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