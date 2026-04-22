Cosa c' è dietro alle mancate dimissioni di Elvira Amata Schifani | A breve il rimpasto
Il presidente della Regione ha annunciato che a breve sarà avviato un rinnovamento dell'intera Giunta, mentre l'opposizione chiede chiarimenti dopo il rinvio a giudizio dell'assessore al Turismo. La questione riguarda le mancate dimissioni di Elvira Amata, che non ha ancora lasciato il suo incarico, nonostante le richieste di alcuni esponenti politici. La situazione ha suscitato discussioni sulle prossime mosse dell'amministrazione regionale.
Mentre l'opposizione incalza Schifani sollecitando provvedimenti dopo il rinvio a giudizio dell'assessore al Turismo Elvira Amata, il presidente della Regione conferma l'intenzione di rivedere l'intero assetto della Giunta. In un'intervista a Libero, il governatore ha commentato: "A breve.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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