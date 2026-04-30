Il neo assessore Elisa Ingala | Onorata della fiducia avanti con spirito di squadra per la Sicilia

Il nuovo assessore ha espresso gratitudine nei confronti del presidente e dei rappresentanti del gruppo politico regionale, ringraziando anche il coordinamento e il movimento per la fiducia affidatale. Ha dichiarato di essere onorata della nomina e ha manifestato l’intenzione di lavorare con spirito di squadra per il territorio. La comunicazione è stata pubblicata attraverso un messaggio ufficiale, senza ulteriori dettagli sul percorso politico o le prossime iniziative.

“Desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento al presidente Renato Schifani, a Raffaele Lombardo, al Coordinamento regionale e al gruppo parlamentare del gruppo Mpa-Grande Sicilia e a tutti gli esponenti del movimento per la fiducia riposta nella mia persona e per avermi indicata quale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Nino Minardo è il nuovo commissario regionale di Forza Italia in Sicilia: "Metto il mio impegno con spirito di squadra"Sarà il presidente della Commissione Difesa della Camera Nino Minardo il nuovo commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. Rimasto alla Regione, Aiop Sicilia: "Auguri al neo assessore alla Salute Marcello Caruso, serve visione"“A nome di Aiop Sicilia rivolgo al nuovo assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, i migliori auguri di buon lavoro per l’importante incarico... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Schifani sceglie tre assessori: arrivano in giunta Caruso e Ingala, torna Albano; Giunta regionale, Schifani nomina tre nuovi assessori: Albano, Ingala e Caruso; Regione Siciliana, arrivano 3 nuovi assessori: ecco chi sono. Ingala: Onorata della fiducia, avanti con spirito di squadraPALERMO – Desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento al presidente Renato Schifani, a Raffaele Lombardo, al coordinamento regionale e al gruppo parlamentare del Mpa-Grande Sicilia e a tut ... livesicilia.it Regione, l’assessore Elisa Ingala: Onorata della fiducia, avanti con spirito di squadra per la SiciliaL'obiettivo è uno solo: dare risposte efficaci ai territori, valorizzare le competenze e costruire percorsi di sviluppo sostenibile per la nostra Isola dichiara il neo assessore regionale Elisa Ingal ... ilsicilia.it L'obiettivo è uno solo: dare risposte efficaci ai territori, valorizzare le competenze e costruire percorsi di sviluppo sostenibile per la nostra Isola" dichiara il neo #assessoreregionale Elisa Ingala - facebook.com facebook