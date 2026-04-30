L’Italia si prepara a disputare i playoff dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso a Ginevra. La squadra ha ottenuto la qualificazione grazie alle vittorie nelle fasi precedenti, mentre nel torneo si sono già viste alcune sorprese, come la rimonta di una coppia di atleti che è riuscita a ribaltare una situazione difficile contro la Scozia e proseguire così la loro corsa alle medaglie.

L’Italia si è qualificata ai playoff dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini erano di fronte a un vero e proprio bivio, con soltanto un paio di combinazioni per accedere alla fase a eliminazione diretta: battere la Scozia, oppure perdere contro gli anglosassoni e contestualmente sperare in una sconfitta della Corea del Sud contro la Cechia. I Campioni del Mondo in carica hanno ingaggiato un vibrante duello con Katie McMillan e Angus Bryce, buttando ogni tanto l’occhio sul risultato del confronto tra KlimovaKlima e KimJeong. Gli azzurri sono...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rimonta da playoff! Mosaner-Constantini ribaltano la Scozia e proseguono la caccia alle medaglie ai Mondiali!

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