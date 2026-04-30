Curling Mosaner Constantini si qualificano ai playoff dei Mondiali se…Le combinazioni per l’ultimo turno

Da oasport.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai Mondiali di curling, la coppia composta da Mosaner e Constantini ha ancora possibilità di qualificarsi ai playoff. Per assicurarsi l'accesso alla fase successiva, devono ottenere un risultato positivo nell’ultimo turno, in base alle combinazioni di punteggio e alle altre partite in programma. La loro posizione attuale mantiene aperte diverse possibilità di passaggio, tra la qualificazione diretta e il rischio di dover affrontare un percorso più lungo.

Dal sogno di vincere il girone e volare direttamente in semifinale allo spauracchio di fallire una qualificazione ai playoff che sembrava ormai in cassaforte. La sconfitta rimediata stamattina da Amos Mosaner e Stefania Constantini contro i rappresentanti della Corea del Sud ha complicato la situazione dell’Italia, adesso quasi spalle al muro e costretta a giocarsi tutto nell’ultimo turno del round robin ai Mondiali 2026 in corso di svolgimento a Ginevra. Gli azzurri, due volte medagliati olimpici e campioni iridati in carica nella specialità del doppio misto, occupano adesso la seconda posizione nel gruppo B al pari della Scozia con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte.🔗 Leggi su Oasport.it

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