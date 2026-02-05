A Rimini lo sport accende il turismo Dalla MotoGp alla fiera del wellness

La città di Rimini punta forte sullo sport per attirare turisti e far crescere l’economia. Quest’anno ha organizzato eventi di grande richiamo, dalla MotoGp alla fiera del wellness. La strategia funziona: sempre più persone arrivano in città per seguire le gare e partecipare alle iniziative sportive, dando nuova vita al turismo locale.

Rimini mette lo sport al centro della propria strategia di sviluppo turistico ed economico, confermandosi una delle realtà più dinamiche dell'Emilia-Romagna nell'attrazione di grandi eventi sportivi. Un percorso che trova 'conforto' nei dati diffusi dalla Regione sul Piano Sport 2026, che certificano la crescita del comparto: 1,5 milioni di presenze turistiche legate agli eventi sportivi, 1,8 milioni riconducibili alla Motor Valley, una ricaduta economica diretta di 530,4 milioni di euro e un indotto potenziale di 858,5 milioni. Numeri che raccontano come lo sport sia diventato un vero volano di sviluppo economico, occupazionale e sociale, oltre che uno strumento decisivo per la destagionalizzazione dei flussi turistici.

