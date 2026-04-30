Rimini ruba gasolio dalla sua ditta per rivenderlo | dipendente arrestato dopo la soffiata del capo

Un dipendente di una cooperativa di Rimini è stato arrestato per aver sottratto carburante dalla propria azienda. L’arresto è stato possibile grazie a una segnalazione immediata da parte del suo capo, che ha notato un’eventuale attività sospetta. La polizia è intervenuta prontamente e ha fermato l’uomo, che ora si trova in custodia. L’indagine prosegue per chiarire eventuali altri episodi simili.

Un arresto per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento a Rimini. Un uomo italiano, dipendente di una cooperativa, è stato fermato nella serata del 29 aprile dopo essere stato sorpreso a sottrarre carburante dalla ditta per poi rivenderlo. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione in tempo reale del responsabile della cooperativa, che ha assistito al furto mentre era in corso. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 20.30 del 29 aprile, quando la Sala Operativa ha ricevuto una telefonata urgente.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rimini, ruba gasolio dalla sua ditta per rivenderlo: dipendente arrestato dopo la soffiata del capo Notizie correlate Monte San Savino, gioielli rubati in ditta orafa: arrestato un dipendenteMONTE SAN SAVINO (AREZZO) – I carabinieri hanno arrestato un 37enne del Pakistan, dipendente di una ditta orafa di Alberoro a Monte San Savino... Ragazzo arrestato per spaccio dopo la 'soffiata' sull'app della poliziaUn ragazzo di 22 anni, originario della provincia di Caserta e residente a Savona, è stato arrestato per spaccio di droga. Contenuti di approfondimento Rimini, ruba il gasolio nel distributore dove lavora: dipendente ai domiciliariNella serata di ieri, mercoledì 29 aprile, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo italiano per furto aggravato ed indebito ... corriereromagna.it Dipendente infedele ruba il carburante dalla cooperativa per rivenderlo: arrestatoUn uomo di nazionalità italiana è stato arrestato ieri sera (29 aprile) per le ipotesi di reato di furto aggravato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. S ... altarimini.it