Ragazzo arrestato per spaccio dopo la ' soffiata' sull' app della polizia

Un giovane di 22 anni, residente a Savona e proveniente dalla provincia di Caserta, è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga. L’arresto è stato effettuato a seguito di un’indagine condotta attraverso un’app della polizia, che aveva ricevuto una soffiata riguardo alle attività del ragazzo. L’operazione si è conclusa con il fermo e la successiva custodia in caserma.

Un ragazzo di 22 anni, originario della provincia di Caserta e residente a Savona, è stato arrestato per spaccio di droga. L'operazione della polizia in seguito a una segnalazione anonima sull'app YouPol, che consente ai cittadini di inviare, anche in forma anonima, segnalazioni su reati di cui.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Cocaina pronta per lo spaccio, blitz della Polizia: arrestato 26enneLa Polizia di Stato del Commissariato di Cervinara ha tratto in arresto, nel comune di San Martino Valle Caudina, Vincenzo Hedhili Amin, 26 anni,... Cocaina e bilancini in casa, 41enne teatina arrestata grazie a una segnalazione anonima sull'app della poliziaCome già accaduto nei giorni scorsi a Lanciano, è stata una segnalazione anonima arrivata sull'app “YouPol” della polizia di Stato a consentire di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Munizioni da guerra e droga pronta per lo spaccio in casa e in auto: arrestato giovane di Montesilvano; ? Spacciava cocaina in un parco pubblico: pusher arrestato dai carabinieri - BresciaToday; Controlli antidroga della guardia di finanza, intercettato un pacco con dieci chili di hashish; Scappa dalla polizia con 6 dosi di hashish. Fornisce i documenti falsi dopo l'arresto. Capriate, studente arrestato per spaccio: trovati 400 grammi di hashishI carabinieri allertati dalla direzione scolastica dopo il malore accusato da una studentessa minorenne che aveva assunto ketamina ... bergamonews.it Capriate, studente arrestato per spaccio: sequestrati oltre 400 grammi di drogaIntervento dei Carabinieri di Brembate dopo il malore di una minorenne: decisiva la perquisizione domiciliare. ecodibergamo.it Un ragazzo di 13anni è stato arrestato dopo aver fatto una domanda a ChatGPT. L’intervento è scattato grazie a un sistema di sorveglianza scolastica che ha intercettato la conversazione - facebook.com facebook