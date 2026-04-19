Ragazzo arrestato per spaccio dopo la ' soffiata' sull' app della polizia

Da casertanews.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 22 anni, residente a Savona e proveniente dalla provincia di Caserta, è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga. L’arresto è stato effettuato a seguito di un’indagine condotta attraverso un’app della polizia, che aveva ricevuto una soffiata riguardo alle attività del ragazzo. L’operazione si è conclusa con il fermo e la successiva custodia in caserma.

Un ragazzo di 22 anni, originario della provincia di Caserta e residente a Savona, è stato arrestato per spaccio di droga. L'operazione della polizia in seguito a una segnalazione anonima sull'app YouPol, che consente ai cittadini di inviare, anche in forma anonima, segnalazioni su reati di cui.🔗 Leggi su Casertanews.it

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