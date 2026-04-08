I carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni, di origine pakistana, impiegato in una ditta orafa di Alberoro, nel comune di Monte San Savino. L’indagine ha portato alla sua cattura in relazione a furti di gioielli in oro avvenuti all’interno dell’azienda. L’uomo è stato portato in custodia e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

MONTE SAN SAVINO (AREZZO) – I carabinieri hanno arrestato un 37enne del Pakistan, dipendente di una ditta orafa di Alberoro a Monte San Savino ritenuto responsabile di furti di monili in oro. Ammanchi che secondo il proprietario dell’azienda andavano avanti da anni. Fermato per un controllo il 37enne è stato trovato con nove catenine in oro. Nelle perquisizioni domiciliari, i carabinieri hanno rinvenuto complessivamente circa mezzo chilo di oggetti in oro, tra catenine e altri monili, tutti con il timbro della fabbrica di cui l’uomo era dipendente. Il valore è ingente. Dopo l’udienza di convalida il giudice ha stabilito l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in attesa del processo per direttissima con l’accusa di furto pluriaggravato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Monte San Savino, gioielli rubati in ditta orafa: arrestato un dipendente

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