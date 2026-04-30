Rimini Rinaldis agli albergatori | Privato e pubblico facciano squadra è il momento di investire

Da riminitoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una recente dichiarazione rivolta agli albergatori, un rappresentante locale ha sottolineato l'importanza di una collaborazione tra settore pubblico e privato per stimolare gli investimenti. La richiesta si basa sulla necessità di un impegno collettivo per affrontare le sfide del territorio, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita economica. L’appello invita a un lavoro di squadra con una particolare attenzione alla responsabilità di ciascun attore coinvolto.

"Una suggestione" che sprona a lavorare insieme e a una presa di responsabilità da parte degli operatori. Durante la presentazione in Comune a Rimini del cartellone degli eventi dell'estate, la presidente provinciale dell'Associazione albergatori, Aia, Patrizia Rinaldis, commenta le proposte per.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Nuovo chiosco nel giardino pubblico, Siamo Longiano: "Pagherà il Comune o c’è un privato pronto a investire?"“Crediamo che la trasparenza debba essere alla base dell’agire di ogni amministrazione comunale.

Leggi anche: Più gioco di squadra. Pubblico e privato fanno rete per crescere. Le sfide della ricerca

Panoramica sull’argomento

Rinaldis: Difendiamo gli alberghi in regolaOccorre proteggere le strutture che lavorano onestamente e sono in regola, distinguendole da chi si dimostra più furbo che corretto. Lo afferma Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi, ... ilrestodelcarlino.it

rimini rinaldis agli albergatoriRinaldis (AIA) su suggestioni del piano strategico: invito a lavorare insiemeUna suggestione che sprona a lavorare insieme e a una presa di responsabilità da parte degli operatori. Durante la presentazione di questa mattina in Comune a Rimini del cartellone degli eventi dell ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.