Rimini Rinaldis agli albergatori | Privato e pubblico facciano squadra è il momento di investire

In una recente dichiarazione rivolta agli albergatori, un rappresentante locale ha sottolineato l'importanza di una collaborazione tra settore pubblico e privato per stimolare gli investimenti. La richiesta si basa sulla necessità di un impegno collettivo per affrontare le sfide del territorio, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita economica. L’appello invita a un lavoro di squadra con una particolare attenzione alla responsabilità di ciascun attore coinvolto.