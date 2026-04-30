Rimini Rinaldis agli albergatori | Privato e pubblico facciano squadra è il momento di investire
In una recente dichiarazione rivolta agli albergatori, un rappresentante locale ha sottolineato l'importanza di una collaborazione tra settore pubblico e privato per stimolare gli investimenti. La richiesta si basa sulla necessità di un impegno collettivo per affrontare le sfide del territorio, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita economica. L’appello invita a un lavoro di squadra con una particolare attenzione alla responsabilità di ciascun attore coinvolto.
"Una suggestione" che sprona a lavorare insieme e a una presa di responsabilità da parte degli operatori. Durante la presentazione in Comune a Rimini del cartellone degli eventi dell'estate, la presidente provinciale dell'Associazione albergatori, Aia, Patrizia Rinaldis, commenta le proposte per.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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