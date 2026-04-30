Due studenti di Napoli sono stati denunciati a Rimini dopo aver lanciato sassi contro una sex worker transessuale a Miramare. La polizia municipale, intervenuta sul posto, ha sequestrato una fionda e un coltello e ha avviato un procedimento per porto d’armi. L’episodio si è verificato durante una gita e non ci sono state altre persone coinvolte. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.

? Cosa sapere Due studenti di Napoli lanciano sassi contro sex worker trans a Miramare, Rimini.. La polizia municipale sequestra fionda e coltello avviando un procedimento per porto d'armi.. Due diciottenni in gita scolastica a Rimini sono stati denunciati dalla polizia municipale dopo aver lanciato sassi contro alcune sex worker trans sul lungomare di Miramare la scorsa settimana. Durante i controlli effettuati dagli agenti, i giovani hanno rivelato il possesso di una fionda e di un coltello lungo venti centimetri, portando all’apertura di un procedimento per porto abusivo di armi atte ad offendere e improprie. L’intervento delle autorità e la gestione scolastica del caso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, due studenti in gita denunciati: lanciarono sassi a sex worker

Notizie correlate

Leggi anche: Sassi contro le sex worker trans, Marco Tonti (ArciGay) "Non è una bravata, ma una spedizione punitiva"

Nevada, le sex worker si ribellano: «Vogliamo un ambiente di lavoro sicuro». E ora pensano a un sindacato tutto loroNell’unico Stato americano dove la prostituzione è consentita per legge, il Nevada, le dipendenti di uno dei bordelli più antichi della zona stanno...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Rimini, due studenti in gita tirano sassi contro le transessuali in viale Margherita; Geopop in tour tra le scuole a Rimini: la scienza diventa uno show per gli studenti; Talenti e cybersicurezza. Brillano Davide e Guido, ora guardano all’Europa; Rimini, due studenti del Belluzzi-Da Vinci protagonisti alle Olimpiadi di cybersicurezza: oro per Guido Donati.

Rimini, studenti in gita tirano sassi a transessuali. L’Arcigay: La scuola intervengaI giovani sono stati identificati dalla polizia municipale: in tasca una fionda e un coltello. Servono percorsi di sensibilizzazione ... bologna.repubblica.it

Rimini, in gita scolastica con la fionda per lanciare sassi ai trans: nei guai due 18enniErano venuti a Rimini in gita scolastica, ma alla fine sono tornati a casa con una denuncia a piede libero per porto ingiustificato di armi come ... corriereromagna.it

Vi aspettiamo oggi alle 15:00 a “Rimini Controluce” Rimini, come stai La domanda che tutti ci facciamo, ma a cui nessuno ha ancora avuto il coraggio di dare una risposta sincera. È da qui che vogliamo partire. Da troppo tempo Rimini e la costa romagnola vi - facebook.com facebook

During Second Vatican Council seminarians of the Pontifical Roman Major Seminary (from left): Nicolini Romano (Rimini), Storoni Bruno (Fossombrone), Bishop Sheen, Ingrosso Salvatore (Bari), Tonti Lino (Rimini), Arnoldi Giuseppe (Bergamo). Nov 1962. (Pi x.com